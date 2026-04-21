Психолог объяснила риски любви на расстоянии

Психолог Динара Камаева рассказала, как понять готовность к отношениям на расстоянии и какие страхи чаще всего подрывают доверие, сообщает «Поясним за Тагил» .

Отношения на расстоянии стали обычной практикой из-за учебы, работы и переездов. По словам Динары Камаевой, ключевой вопрос — психологическая готовность партнеров к такому формату.

«Готовность к дистанционным отношениям определяется способностью человека сохранять эмоциональную устойчивость, доверие и автономность. Если партнеры зависят от постоянного физического присутствия, такой формат становится для них источником тревоги и нестабильности», — пояснила психолог.

Эксперт отметила, что отношения часто разрушают внутренние страхи: быть забытым, столкнуться с изменой или убеждение «если не рядом — значит, не любит». Эти установки усиливают контроль и ревность.

«Важно отделять факты от интерпретаций. Не каждое отсутствие ответа означает охлаждение чувств. В большинстве случаев это тревожная интерпретация, а не реальность», — подчеркнула специалист.

Камаева рекомендовала выстраивать устойчивые ритуалы общения — регулярные звонки и совместные онлайн-активности, сохраняя личное пространство.

«Коммуникация должна быть поддерживающей, а не контролирующей. Если общение становится обязанностью, оно быстро теряет эмоциональную ценность и начинает вызывать усталость», — отметила она.

По ее словам, собственные интересы и цели помогают снизить зависимость от партнера и делают союз более устойчивым.

