Дело не в сезоне: эксперт рассказал, почему помидоры бывают «пластиковыми» на вкус

Распространено мнение, что наибольшую пользу приносят фрукты и овощи, которые употребляются в период их естественного сезона. Считается, что зимой помидоры становятся похожи на пластик, огурцы почти безвкусны, а зелень буквально пропитана химикатами. Насколько это правда, РИАМО рассказал эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

Важно понимать, что сами по себе фрукты и овощи являются натуральными и естественными продуктам. Их вкус и структура зависят от множества факторов: условий произрастания, типа почвы, используемых удобрений, сорта и времени сбора плодов.

«Благодаря селекции, и гибридизации сейчас мы имеем разнообразные сорта овощей, фруктов и зелени. К примеру, в Московской области в Одинцово есть Федеральный научный центр овощеводства, директором которой является академик РАН Солдатенко Алексей Васильевич. Это старейшее и ведущее селекционное учреждение России, которое занимается разработкой технологий для овощных культур более 100 лет. Я, как эксперт, постоянно взаимодействую с данным учреждением и отдаю на лабораторные исследования различные овощи. Создавая разные сорта овощей и фруктов, создаются новые „характеристики“ и свойства плода, допустим, одни хорошо переносят холода, другие — жаркую погоду, третьи защищают себя от вредителей», — сказал Маликов.

Эксперт отмечает, что в случае неправильного ухода в момент посева семян, плоды вырастут кисловатыми или водянистыми.

«К примеру, производители часто грешат тем, что недостаточно удобряют почву или переливают воду, что также отражается на вкусовых характеристиках плода. Чтобы купить качественный продукт, стоит придерживаться простых рекомендаций: в первую очередь, покупать местные товары — чаще всего они собраны спелыми и готовы к употреблению сразу же. Пробуйте разные сорта: современные селекции предлагают много вариантов, которые одновременно привлекательны внешне и вкусны внутри. Некоторым плодам полезно полежать пару дней дома перед едой — это улучшит их вкус и сделает сочнее», — заключил эксперт.

