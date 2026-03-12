«Дело не в самом Telegram»: Клименко объяснил, зачем мессенджер блокируют

Клименко: для Telegram как для анонимного ресурса нет места в нынешней ситуации

При блокировке вопрос не к самому Telegram, а к анонимности его пользователей, сообщил РИАМО председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил, что Роскомнадзор сможет отслеживать трафик даже через сервисы VPN. Из-за этого Telegram якобы не сможет «обхитрить» ведомство.

«Андрей Николаевич — все-таки законодательная власть, и он, наверное, оперирует теми же данными, что и мы с вами. Все-таки хотелось бы иногда прислушиваться к Роскомнадзору. <…> Но, судя по тому, как происходят события, судя по тому, какой курс выбрало государство, если раньше Роскомнадзор воевал с Telegram, то сейчас с ним не Роскомнадзор воюет. Места для Telegram в том виде, какой он есть, скажем так, в анонимном виде нет. Поэтому тут воля не Роскомнадзора, а сложившиеся обстоятельства», — комментирует Клименко.

Он добавил, что дело не в самом Telegram, а вопрос в анонимности и в четком намерении властей бороться с мошенничеством.

Telegram начали замедлять в России с 10 февраля. Ранее в Сети распространились сообщения о возможной тотальной блокировке сервиса с 1 апреля.

