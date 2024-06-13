Дело Беркович* и Петрийчук** будут рассматривать в закрытом режиме

Уголовное дело, возбужденное по статье об оправдании терроризма, в отношении режиссера Евгении Беркович* и сценариста Светланы Петрийчук** будут рассматривать в закрытом формате из-за угроз в Сети в адрес свидетелей, сообщает РБК .

Ходатайство о закрытии от прессы судебного заседания передала сторона обвинения, предоставив судье распечатки с угрозами в адрес свидетелей, опубликованных в Сети. Журналистам не позволили прочесть эти сообщения, но, по словам адвокатов, ничего особенно в них не было.

«(В сообщениях содержатся - ред.) выражения, которые на футбольных матчах кричат бесконечно, и никто не воспринимает это как прямую угрозу. Я считаю, что это для того, чтобы лишить нас состязательности сторон, а именно предоставлять свои доказательства в том же виде, в тех же объемах и на тех же основаниях, что были представлены прокуратурой, что нарушает ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса», — заявила адвокат Ксения Карпинская.

Евгению Беркович* и Светлану Петрийчук** задержали в мае 2023 года по уголовному делу в оправдании терроризма из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол». Обе фигурантки дела не признают свою вину.

* ** — включены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.