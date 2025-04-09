Делегация Минтруда и СФР оценила проект реабилитации детей-инвалидов в Орехово-Зуеве

Делегация министерства труда и социальной защиты РФ, Социального фонда России и других ведомств посетила социальный центр «Орехово-Зуевский», где оценила ход реализации федерального проекта «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов» (КРИА). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках визита делегация ознакомилась с инфраструктурой учреждения, современными методиками реабилитации и эффективностью использования электронных сертификатов. С момента старта проект уже помог пятерым детям.

Социальный центр «Орехово-Зуевский» стал первым в Подмосковье учреждением, где официально запущен федеральный проект «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов».

Проект представляет собой интенсивный 21-дневный курс социальной реабилитации для детей с разными потребностями в возрасте от 4 до 17 лет, которым впервые установлена инвалидность. Программа включает 120 занятий с командой высококвалифицированных специалистов.

За консультацией можно обратиться в социальный центр «Орехово-Зуевский» по тел.: 8 (49-64) 11-13-11, электронная почта: gauso.ozkcson@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.