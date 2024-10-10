Дефицит дворников в Петербурге: зарплаты растут, а желающих нет

Зарплата дворников в Санкт-Петербурге выросла на 18% за год

В Санкт-Петербурге наблюдается значительный дефицит ряда работников, особенно — дворников. На одну вакансию дворника в среднем претендуют не более одного соискателя, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы HeadHunter.

Аналитики платформы указывают, что за последний год зарплата петербургских дворников достигла 45 тысяч рублей — рост на 18% по сравнению с прошлым годом. Однако отрасль столкнулась с нехваткой кадров, что объясняется сложной демографической ситуацией в стране, из-за чего затрудняются прогнозы.

В Санкт-Петербурге также ощущается нехватка таких специалистов, как продавцы, кассиры, пекари, уборщики, автослесари и повара. Зарплаты в этих сферах также увеличились: к примеру, заработок продавцов-консультантов и кассиров вырос на 25%, достигнув 63 400 рублей.

Между тем эксперты сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» зафиксировали в Петербурге дефицит сотрудников рабочих специальностей — слесарей, уборщиков, сантехников.