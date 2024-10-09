Петербуржцам назвали самые востребованные профессии в регионе

Эксперты сервиса по поиску внештатных специалистов «Консоль.Про» провели опрос, который подтвердил, что в Санкт-Петербурге зафиксирован дефицит рабочих специальностей, таких как слесари, сантехники и уборщики. Согласно его результатам, 72% петербуржцев сталкиваются с проблемой нехватки частных рабочих, в то время как 28% считают, что могут легко найти нужного специалиста. Лишь 14% не ощущают дефицита, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Опрос проводился в октябре 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1207 россиян в возрасте от 18 до 60 лет из крупных городов России с населением свыше 1 млн человек.

Слесари признаны наиболее востребованными — их нехватку отметили 27% респондентов, следом идут сантехники — 23%, уборщики — 22% и электрики — 21%.

Большинство участников опроса выступили за прозрачность сделок с мастерами. 65% респондентов выразили опасения по поводу оплаты услуг наличными. Из них 30% готовы заплатить, 21% отклонят услуги, а 14% предпочтут сначала узнать рекомендации от предыдущих клиентов.

Между тем эксперты «Авито Работы» сообщили, что на самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли могут претендовать соискатели на должность газорезчика.