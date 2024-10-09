«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

По итогам III квартала 2024 года на самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли могут претендовать соискатели на должность газорезчика, сообщили РИАМО эксперты «Авито Работы», которые провели исследование средних зарплатных предложений в этой сфере.

Газорезчики занимаются резкой и обработкой металлических конструкций, что необходимо для монтажа и ремонта оборудования на нефтегазовых объектах. В среднем работодатели предлагают новым сотрудникам 113 549 рублей (+73%) в месяц за полный рабочий день.

В списке самых высокооплачиваемых нефтегазовых специальностей за III квартал оказалась также профессия бурильщика — средний уровень предлагаемых зарплат для кандидатов на эту позицию достиг 111 150 рублей, что на 45% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тройку лидеров по уровню средних предлагаемых зарплат замыкает профессия монтажника. Эти профессионалы обеспечивают сборку и установку труб, сложных конструкций и оборудования на объектах нефтегазовой отрасли. Работодатели предлагают новым сотрудникам на данной позиции на 21% больше, чем годом ранее — в среднем около 105 541 рубля в месяц при полной занятости, отмечается в исследовании.

Также на относительно высокие зарплатные предложения могут рассчитывать соискатели на вакансии водителей спецтехники и геодезистов. В среднем на таких позициях работодатели предлагают свыше 100 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне.