«Давление колоссальное»: Мизулина назвала значимость ВПР переоцененной

Давление на школьников до и во время Всероссийских проверочных работ (ВПР) колоссальное. Учителя придумывают варианты страшилок на случай неуспеха на этой контрольной, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

«Список угроз с частицей „не“ — бесконечный. И это понятно: руководство требует хороший результат от учителей, а от руководства школ — органы образования. Значимость ВПР крайне переоценена, а школьники начинают бояться этой работы уже с 4 класса, постоянно ощущая этот прессинг», — отметила Мизулина.

Она пояснила, что ответственность за успех переложена на детей, но по факту концепция ВПР подразумевает проверку качества преподавания в школе, а не проверку уровня знаний ребят.

По ее словам, власти России должны определиться с целеполаганием и посмотреть на вопрос ВПР шире. Нужно понять, что важнее: рейтинг школы или жизнь и психическое здоровье ребенка, какой настрой будет у того, кому завтра строить страну и т. д.

Как уточнила Мизулина, эти вопросы касаются не столько ВПР, но и других проблем в образовании. Оттягивать решение этих вопросов нельзя, так как есть риск, что большинство молодежи будет искать выход настроению в деструктиве и радикальных сообществах.

Школьники в России сдают ВПР с 20 апреля по 20 мая. Конкретную дату по каждому предмету образовательное заведение выбирает самостоятельно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.