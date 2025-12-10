Дарью Трепову* отправили в штрафной изолятор за нарушение порядка

Дарья Трепова*, отбывающая наказание за теракт, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, была помещена в штрафной изолятор в колонии в Мордовии. Эту меру применили из-за нарушения порядка, сообщает ТАСС .

«Она в ШИЗО за нарушение установленного порядка отбывания наказания», — сказали в пресс-службе УФСИН по Мордовии.

Там также прокомментировали распространяющуюся в Сети информацию, что Трепова* якобы проявляет агрессию в отношении других осужденных и устраивает драки. В УФСИН отрицают эти сведения.

Взыскания в виде отправки девушки в штрафной изолятор никак не связаны с проявлением физической агрессии в отношении других осужденных. Она была помещена туда за нарушение установленного порядка отбывания наказания в колонии.

Трепову* отправили в колонию на 27 лет за теракт, устроенный ей в одном из кафе Санкт-Петербурга весной 2023 года. В результате погиб военкор Владлен Татарский.

Ранее поклонницу Треповой* задержали в Петербурге. Женщина активно поддерживала теракт в соцсетях.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов в России.

