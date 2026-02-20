Daily Mail: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона
Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб, упав с балкона в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
Отмечается, что Гриффитс выпал со своей квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе в Паттайе. Ему было 58 лет.
Полиция не исключает версию насильственной смерти. Точную причину смерти установят после полной патологоанатомической экспертизы.
Ранее семейная пара выпала из многоэтажного дома в Новой Москве и погибла. У супругов остались трое маленьких детей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.