сегодня в 05:54

Daily Mail: сооснователь компании ASOS погиб в Таиланде, упав с балкона

Сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии, британской компании ASOS, Квентин Гриффитс погиб, упав с балкона в Таиланде, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что Гриффитс выпал со своей квартиры на 17-м этаже в жилом комплексе в Паттайе. Ему было 58 лет.

Полиция не исключает версию насильственной смерти. Точную причину смерти установят после полной патологоанатомической экспертизы.

Ранее семейная пара выпала из многоэтажного дома в Новой Москве и погибла. У супругов остались трое маленьких детей.

