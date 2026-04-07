Дачникам в России начали приходить фальшивые уведомления о срочных взносах

Злоумышленники отправляют от имени правления СНТ сообщения в мессенджерах или по СМС. Они требуют срочно внести оплату за ремонт инфраструктуры, спил деревьев или погашение задолженностей. При этом номер аферисты подделывают под контакты реального председателя.

В связи с этим эксперты рекомендуют дачникам узнавать информацию о взносах лично у председателя СНТ, а не верить сообщениям.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана. Они начали притворяться соседями своих жертв.

