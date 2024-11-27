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CNN: ВСУ был дан приказ стрелять по неустановленным лицам

Один из командиров ВСУ рассказал, что украинские военнослужащие получили приказ стрелять по неустановленным лицам в ДНР, сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Такой приказ дали тем украинским солдатам, которые сейчас находятся в районе Красноармейска (украинское название — Покровск).

По данным телеканала, приказ дали из страха перед российскими разведгруппами, которые продвигаются вглубь в этом направлении.

Через Красноармейск осуществляется снабжение ВСУ в подконтрольных Киеву городах на севере ДНР. Он является одним из важнейших узлов обороны для украинских военнослужащих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал два самых сложных направления для ВСУ. По его словам, речь идет о кураховском и красноармейском направлениях.