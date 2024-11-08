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Зеленский назвал два самых сложных направления для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кураховское и красноармейское (украинское название — покровское) направления фронта самыми сложными для ВСУ, пишет ТАСС .

«Военное командование, командования бригад работают над усилением позиций», — заявил он.

В Генштабе ВСУ прокомментировали нынешнюю обстановку на линии разграничения. Ситуацию назвали напряженной и акцентировали особое внимание на двух важных направлениях — кураховском и красноармейском.

Командир разведроты с позывным Кирей рассказал, что украинские военнослужащие сбросили емкость с газом на позиции российских разведчиков на кураховском направлении специальной военной операции.