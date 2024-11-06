Генштаб ВСУ назвал напряженной обстановку по всей линии фронта

В Генштабе ВСУ прокомментировали нынешнюю обстановку на линии разграничения. Ситуацию назвали напряженной и акцентировали особое внимание на двух важных направлениях — кураховском и красноармейском, сообщает ТАСС .

По данным Генштаба, самая «горячая» обстановка на красноармейском направлении. На кураховском — ситуация напряженная.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее проинформировал Запад о тяжелых боях на всей линии фронта. По его словам, украинская армия столкнулась с одним из самых мощных наступлений ВС РФ с начала спецоперации.

В рядах ВСУ после массовых потерь поднялась паника. В срочном порядке Сырскому пришлось приехать в Запорожье, чтобы успокоить военнослужащих. Командование пыталось обставить его прибытие на запорожский фронт как рабочую и плановую поездку.