CLUB 500 обсудил в Катаре партнерство как стратегию роста бизнеса

С 4 по 6 апреля в Дохе прошел юбилейный 30-й Слет CLUB 500 — одного из крупнейших закрытых бизнес-сообществ в России. Предприниматели с годовым оборотом свыше 2,5 млрд рублей собрались в столице Катара, чтобы обсудить ключевую тему года — партнерство как стратегический инструмент роста и адаптации в условиях новой экономической реальности, сообщили организаторы.

От доверия к стратегии

Открывая Слет, сооснователь клуба Ян Пальмачинский напомнил о философии CLUB 500 — создавать бизнес-среду, основанную на зрелом доверии и личной ответственности.

«Партнерство — это не быстрый выигрыш, а готовность делить с кем-то путь», — прозвучало в приветственном слове.

Партнерство всегда было неотъемлемой частью CLUB 500. Он начался с партнерства и это его отличительная черта. Внутри сообщества налажены крепкие связи и глубокое доверие между резидентами, что рождает множество идей для развития бизнеса и продуктивных инициатив в других областях.

CLUB 500 позиционирует себя не как сеть контактов, а как живую систему взаимодействия, где связи превращаются в капитал, а совместные действия — в устойчивые альянсы.

Интеллектуальный нетворкинг и новое поколение

Особое внимание в этом году уделено формированию предпринимательской среды нового поколения. В рамках инициативы CLUB 500 FAMILY в программе впервые приняли участие подростки 15+, дети действующих резидентов. Они не только погрузились в атмосферу сообщества, но и выступили на главной сцене Большого нетворкинга, продемонстрировав зрелость мышления и готовность к диалогу наравне со взрослыми предпринимателями.

Победителем конкурса стала резидент Настасья Белочкина, второе место занял Сергей Петрукович, а третье разделили дети резидентов клуба: Алиса и Тимофей. Призами оказались бизнес-сертификаты и подарки от партнеров клуба.

Ближний Восток — окно возможностей

Один из ключевых спикеров Слета — Алексей Бусев, исполнительный директор Российско-Эмиратского делового совета, представил аналитический срез по рынкам Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Он подчеркнул, что регион переживает поколенческий сдвиг во власти: на смену традиционному подходу приходит открытость к инновациям, гибким партнерствам и совместным инициативам.

Катар, по мнению эксперта, становится стратегической точкой входа для нишевых B2B-проектов из России, особенно в сфере финтеха, образования, медицины и технологичных сервисов.

Бизнес на основе характера

Александр Цыпкин, писатель и эксперт по коммуникациям, напомнил участникам о силе личности в эпоху цифровизации.

«Сегодня масштаб личности важнее, чем идея, команда или даже деньги», — прозвучал главный тезис выступления.

Цыпкин отметил, что именно характер, доверие и история становятся теми элементами, которые формируют прочные бизнес-связи.

От идеи — к структуре: как выстраивать партнерства

Борис Голиков, основатель Citydrive и Butler, рассказал, почему партнерство требует не только стратегии, но и эмоциональной выносливости. Среди ключевых тем — риски в союзах, прозрачность процессов, а также роль юристов и консультантов как временных партнеров по формуле success fee.

Екатерина Лапшина, основатель ERA Capital, представила подход к построению альянсов, открывающих доступ к рынкам, технологиям и репутационным ресурсам. Она акцентировала внимание на том, что партнерство — это не эмоция, а система координат, в которой должны совпадать цели, ресурсы и стратегии обеих сторон.

Промежуточные итоги и новые горизонты

На Слете были подведены итоги полугодия: запущены десятки новых форматов и партнерских брендов внутри клуба. Среди них — инвестиционная платформа CLUB 500, стратегические планерки, направление CLUB 500 FAMILY, а также культурные и спортивные челленджи.

Слет в Катаре стал не только площадкой для обмена информацией и получения знаний, но и открыл резидентам удивительную страну, а также новый уровень масштаба мышления и принятия решений.

CLUB 500 продолжает трансформироваться из бизнес-клуба в среду, где предприниматели не только растут, но и формируют новое понимание лидерства, сотрудничества и социального капитала.