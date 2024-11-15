Что мне снег, что мне зной: в Алтайском заповеднике обнаружили бесстрашного паука

В Сибири пауки утратили страх перед снегом. Уникальные кадры были запечатлены в Алтайском заповеднике, сообщает Общественное Телевидение России .

Эти членистоногие медленно перемещаются по снежному покрытию, в то время как обычно зимой они затаиваются в уютных листьях.

Эксперты полагают, что причина кроется в криопротекторах — веществах, которые оберегают пауков от холодов. Благодаря этим защитным соединениям пауки имеют возможность оставаться немного активными даже при сильных морозах и в периоды потепления.

Между тем в музее Реутова до 17 ноября проходит выставка живых тропических бабочек и пауков «Тайна лесов». У посетителей есть уникальная возможность понаблюдать за насекомыми, находящимися в своих маленьких квартирах: террариумах или аквариумах. В экспозиции представлены экзотические гигантские пауки.