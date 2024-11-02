В музее Реутова открылась выставка живых тропических бабочек и пауков

В МВЦ Реутова открылась выставка живых тропических бабочек и пауков «Тайна лесов». Все живые экспонаты находятся в своих маленьких квартирах: террариумах или аквариумах, оборудованных так, чтобы обитателям было комфортно и уютно. При этом, обеспечен хороший обзор для зрителей. За насекомыми можно понаблюдать и рассмотреть их внимательнее. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кстати, во многих странах бабочка — это символ любви, счастья и благополучия. Считается, что если подержать бабочку в руке, а затем отпустить на волю, то исполнится самое заветное желание.

На выставке представлены бабочки юго-восточной Азии, Южной Америки, Индии, Филиппин, Галапагоса — это Морфо, Калиго, Идеи, Парусники, Птицекрылы, Хеликониды, Монархи и многие другие.

В экспозиции есть и экзотические гигантские пауки и чешуйчатые пресмыкающиеся — ящерицы и змеи. Организаторы выставки разрешают посетителям сделать фото с самым симпатичным экспонатом.

Выставка будет работать до 17 ноября включительно. Мероприятие рассчитано на детей не младше 6 лет.

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