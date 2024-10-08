Число случаев дезертирства в ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года

Число случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части на Украине выросло в несколько раз по сравнению с 2022 и 2023 годами, пишет РИА Новости .

«На Украине в разы выросло количество случаев дезертирства и самовольного оставления воинской части», — пишет «Страна.ua».

Отмечается, что за восемь месяцев возбуждено почти 30 тыс. уголовных производств о самовольном оставлении части, при этом в 2022 таких случаев было 6,6 тыс., а в 2023 — уже более 17 тыс.

Ранее в Одесской области семеро украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Украины с Молдавией. В ходе конфликта пограничники отступили с потерями.