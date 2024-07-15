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Под Одессой дезертиры устроили перестрелку с пограничниками

В Одесской области семеро украинских дезертиров устроили перестрелку с пограничниками при попытке перейти границу Украины с Молдавией, сообщает РИА Новости.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что инцидент произошел неделю назад. Бойцы, из которых четверых мобилизовали, а трое побывали в боях, отправились в самоволку.

«Их встретили на границе и пробовали задержать. Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточенное сопротивление», — заявил Лебедев.

В ходе перестрелки пограничники отступили с потерями. Дезертирам в реке пришлось избавиться от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами. На них распространяются нормы беженцев.

Ранее в Одесской области пресекли массовую попытку побега уклонистов за границу. Были задержаны 27 человек.