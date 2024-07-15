Бегут и бегут: 27 уклонистов пытались пересечь границу в Одесской области
Массовую попытку побега уклонистов за границу пресекли в Одесской области
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В Одесской области произошла массовая попытка побега уклонистов за границу, удалось задержать 27 человек, сообщает украинское издание «Страна».
Уклонистов поймали в одном из сел Подольского района. Некоторых из мужчин подвозили женщины.
Маршрут уклонистам передали организаторы схемы при помощи паблика в Telegram. Они должны были получить деньги не наперед, а только в случае, если «ухилянты» успешно перейдут границу.
За организацию перехода границы мужчинам предлагали заплатить 4-7 тыс. долларов в криптовалюте.