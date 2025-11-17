Число различных проектов в парках Подмосковья вырастет этой зимой
Фото - © Медиасток.рф
Предстоящей зимой в парках Подмосковья планируют провести почти 100 различных проектов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
«У нас запланировано 99 проектов, это на 26 больше, чем в 2025 году. Это 10 общеобластных проектов, 14 тематических системных мероприятий, 50 уникальных мероприятий на наших территориях и 25 крупных спортивных мероприятий», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он напомнил, что открытие зимнего сезона запланировано на 1 декабря.
Ранее Воробьев заявил, что парки региона пользуются популярностью у жителей.
«В последнее время мы видим, что благодаря нашей заметной программе, благодаря работе на местах дирекций парков, культуры, спорта эти места становятся крайне привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса», — сказал губернатор.
