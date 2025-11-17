Число различных проектов в парках Подмосковья вырастет этой зимой

«У нас запланировано 99 проектов, это на 26 больше, чем в 2025 году. Это 10 общеобластных проектов, 14 тематических системных мероприятий, 50 уникальных мероприятий на наших территориях и 25 крупных спортивных мероприятий», — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что открытие зимнего сезона запланировано на 1 декабря.

Ранее Воробьев заявил, что парки региона пользуются популярностью у жителей.

«В последнее время мы видим, что благодаря нашей заметной программе, благодаря работе на местах дирекций парков, культуры, спорта эти места становятся крайне привлекательными, в том числе для малого и среднего бизнеса», — сказал губернатор.

