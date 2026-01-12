Число посещений парков Подмосковья на новогодних праздниках выросло на 830 тыс

Свыше 3,3 млн раз посетили подмосковные парки в период прошедших новогодних праздников. Это на 830 тысяч раз больше, чем в 2025 году, сообщил зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас кратно возросло посещение в этом сезоне. Всего в период с 31 декабря по 11 января у нас 3,3 млн посещений (парков – ред.)», — сказал Михаил Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что всего в Подмосковье 219 парковых территорий. Из них 175 — центральные городские парки, 42 территории — лесопарки и 10 территорий — новые парки и лесопарки. На последние в новогодние праздники пришлось более 200 тыс. посещений.

Хайкин добавил, что в топ самых посещаемых с 31 декабря по 11 января вошли парки Балашихи, Одинцова, Мытищ, Коломны и Пушкинского.

Ранее Воробьев сообщил, что при развитии общественных пространств важно не только количество благоустроенных территорий, но и их содержание, безопасность и наполнение, ориентированное на запросы жителей. Глава региона отметил, что за последние годы власти провели большую работу по благоустройству. Это одна из целей национального проекта.

