Число новорожденных в США упало до минимума более чем за 40 лет

Согласно данным Национального центра статистики в области здравоохранения, число новорожденных в США в 2023 году упало до минимума более чем за 40 лет. В стране родилось 3,596 млн детей — это на 2% ниже показателя за 2022 год, сообщает «Интерфакс» .

В 2023 году на 2% опустился и суммарный коэффициент рождаемости — среднее число рождения на женщину за всю ее жизнь. Показатель оказался минимальным с 1930 года.

По статистическим данным, коэффициент рождаемости снижается каждый год в среднем на 2%. Такая ситуация наблюдается с 2008 года. Также уровень рождаемости остается ниже порога воспроизводства.

В 2023 году средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в Америке составлял 27,5 лет, а соотношение полов при рождении — 1048 мальчиков против 1000 девочек.

Низкая рождаемость — серьезная проблема и в России. Даже в экономически успешных регионах она идет на спад. Часто это связывают с мерами поддержки. Андрей Якунин, отец восьмерых детей, заявил, что они должны основываться не на уровне дохода, а на качестве родительства.