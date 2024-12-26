Стало известно, почему россияне не хотят становиться многодетными родителями

Низкая рождаемость в России — это серьезная проблема, о которой говорит президент Владимир Путин, подчеркивая необходимость улучшения демографической ситуации как одну из главных задач внутренней политики. Даже в экономически успешных регионах, таких как Тюменская область, наблюдается спад рождаемости, несмотря на увеличение числа многодетных семей на 38% за последние пять лет. На данный момент их доля составляет 15% от всех семей с детьми, сообщает «ФедералПресс» .

Экономическая стабильность Тюменской области, благодаря природным ресурсам, позволяет людям с уверенностью смотреть в будущее. Тем не менее, многодетным семьям сложно обеспечить себя на средний доход. Цена на минимальную продовольственную корзину в регионе за год возросла на 45,6%, достигнув 6796 рублей на человека, в то время как общая потребительская корзина превышает 20 000 рублей.

Ипотечные платежи значительно сокращают бюджет таких семей, составляя почти половину доходов. По словам специалистов, высокие затраты заставляют матерей возвращаться на работу, так как на одну зарплату сложно прокормить всю семью. Льготы для многодетных семей хоть и существуют, но не все могут ими воспользоваться: например, семья Якуниных, обладая орденом «Родительская слава», не получает государственной поддержки, так как их доход превышает минимальный уровень.

Губернатор региона объяснил, что социальная поддержка адресована только тем, кто действительно в ней нуждается. В этом контексте возникает вопрос о необходимости корректировки принципов распределения помощи, обеспечивающих поддержку именно для тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями. Андрей Якунин, отец восьмерых детей, заявил, что меры поддержки семей должны основываться не на уровне дохода, а на качестве родительства.

«Люди, которые что-то делают и стараются, лишены мер поддержки. А деньги будут давать тем, кто не хочет работать. Наши депутаты пусть задумаются об этом», — заключил родитель.