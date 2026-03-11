Число IT-уголовных дел растет: как защититься от кибермошенников
Количество уголовных дел в сфере киберпреступности стремительно растет. Речь идет о фишинге, незаконном доступе к персональным данным и дистанционном хищении денежных средств. Этот процесс напрямую связан с цифровизацией общества и массовым переходом финансовых операций в онлайн. Главный вопрос сегодня не только в том, почему преступлений становится больше, но и в том, как гражданам защитить себя, заявил РИАМО адвокат Валерий Панасюк.
Почему мошенники выбирают «удаленку»
Современные технологии дали злоумышленникам новые инструменты. Дистанционный формат создает иллюзию анонимности и сниженного риска наказания.
«Злоумышленникам кажется, что удаленный формат позволяет минимизировать риск привлечения к уголовной ответственности. Однако правоохранительные органы все эффективнее выявляют и привлекают к ответственности участников подобных схем», — отметил Панасюк.
По его словам, расследование таких преступлений выстраивается по цепочке: от получателей средств до организаторов схем.
Самые распространенные схемы обмана
Основной массив преступлений связан с получением доступа к персональным данным. Мошенники представляются сотрудниками «Госуслуг», банков, Центрального банка; просят сообщить коды из СМС; убеждают продиктовать реквизиты карты; требуют срочно перевести деньги на «безопасный счет».
«Понятие „безопасный счет“ — один из самых распространенных элементов мошенничества. Людей убеждают перевести средства якобы для их сохранности и просят никому не сообщать о происходящем», — подчеркнул адвокат.
Что нужно знать каждому: правила защиты
Большинство таких преступлений можно предотвратить, если соблюдать базовые правила цифровой безопасности.
Категорически нельзя:
— сообщать коды из СМС третьим лицам;
— передавать данные карты, CVV-код;
— переводить деньги по указанию незнакомых лиц;
— устанавливать приложения по просьбе звонящего.
Важно помнить:
— сотрудники банков и госорганов не запрашивают коды подтверждения;
— если разговор вызывает сомнение, его нужно прекратить и перезвонить в организацию самостоятельно по официальному номеру;
— стоит подключить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли.
Если деньги уже переведены, необходимо немедленно обратиться в банк и зафиксировать обращение в правоохранительных органах.
Ответственность может коснуться и «номинальных» получателей
Отдельно Панасюк обратил внимание на так называемых «дропов» — лиц, на чьи счета поступают похищенные средства. Многие из них утверждают, что не осознавали участия в преступной схеме. Однако судебная практика показывает: такие лица могут быть признаны соучастниками.
Рост числа уголовных дел, по мнению эксперта, говорит не только об увеличении количества преступлений, но и об активизации работы правоохранительных органов. В условиях цифровизации главным элементом защиты остается внимательность самих граждан.
