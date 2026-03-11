Число IT-уголовных дел растет: как защититься от кибермошенников

Количество уголовных дел в сфере киберпреступности стремительно растет. Речь идет о фишинге, незаконном доступе к персональным данным и дистанционном хищении денежных средств. Этот процесс напрямую связан с цифровизацией общества и массовым переходом финансовых операций в онлайн. Главный вопрос сегодня не только в том, почему преступлений становится больше, но и в том, как гражданам защитить себя, заявил РИАМО адвокат Валерий Панасюк.

Почему мошенники выбирают «удаленку»

Современные технологии дали злоумышленникам новые инструменты. Дистанционный формат создает иллюзию анонимности и сниженного риска наказания.

«Злоумышленникам кажется, что удаленный формат позволяет минимизировать риск привлечения к уголовной ответственности. Однако правоохранительные органы все эффективнее выявляют и привлекают к ответственности участников подобных схем», — отметил Панасюк.

По его словам, расследование таких преступлений выстраивается по цепочке: от получателей средств до организаторов схем.

Самые распространенные схемы обмана

Основной массив преступлений связан с получением доступа к персональным данным. Мошенники представляются сотрудниками «Госуслуг», банков, Центрального банка; просят сообщить коды из СМС; убеждают продиктовать реквизиты карты; требуют срочно перевести деньги на «безопасный счет».

«Понятие „безопасный счет“ — один из самых распространенных элементов мошенничества. Людей убеждают перевести средства якобы для их сохранности и просят никому не сообщать о происходящем», — подчеркнул адвокат.

Что нужно знать каждому: правила защиты

Большинство таких преступлений можно предотвратить, если соблюдать базовые правила цифровой безопасности.

Категорически нельзя:

— сообщать коды из СМС третьим лицам;

— передавать данные карты, CVV-код;

— переводить деньги по указанию незнакомых лиц;

— устанавливать приложения по просьбе звонящего.

Важно помнить:

— сотрудники банков и госорганов не запрашивают коды подтверждения;

— если разговор вызывает сомнение, его нужно прекратить и перезвонить в организацию самостоятельно по официальному номеру;

— стоит подключить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли.

Если деньги уже переведены, необходимо немедленно обратиться в банк и зафиксировать обращение в правоохранительных органах.

Ответственность может коснуться и «номинальных» получателей

Отдельно Панасюк обратил внимание на так называемых «дропов» — лиц, на чьи счета поступают похищенные средства. Многие из них утверждают, что не осознавали участия в преступной схеме. Однако судебная практика показывает: такие лица могут быть признаны соучастниками.

Рост числа уголовных дел, по мнению эксперта, говорит не только об увеличении количества преступлений, но и об активизации работы правоохранительных органов. В условиях цифровизации главным элементом защиты остается внимательность самих граждан.

