Чиновники вручили мясорубки в качестве подарка матерям погибших героев СВО

Представители «Единой России» в Мурманской области вручили матерям погибших героев СВО мясорубки в качестве подарка на 8 Марта, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

В регионе по инициативе «Женского движения „Единой России“» началась акция «Цветы мамам Героев». Так, в городе Полярные зори чиновники и представители партии поздравили матерей, чьи сыновья погибли в ходе СВО, с наступающим 8 Марта.

В акции принял участие в том числе и глава города. Матерям военнослужащих вручили мясорубки и минипекарни. Также женщин поблагодарили за силу духа и воспитание сыновей.

На странице местного отделения «Единой России» появился пост, который сопроводили фотографиями с моментов вручения подарков. На снимках запечатлены матери военных с цветами и коробками с техникой в руках.

«Наш долг и обязанность — окружить вниманием и поддержкой матерей Героев Отечества не словами, а делом», — сказано в опубликованном посте.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не будет уступать в ходе СВО. Он также поздравил участниц спецоперации с наступающим 8 Марта.