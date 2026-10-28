Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти сами говорят и думают по-русски, а их языковая политика носит показной характер. Так дипломат отреагировала на заявление языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что медики вправе отказывать в помощи русскоязычным пациентам.

Представитель министерства иностранных дел России напомнила украинским властям о клятве Гиппократа и раскритиковала отказ в медицинской помощи по языковому признаку. Она также отметила, что многие сторонники украинской языковой политики уехали в Европу, не зная языков стран пребывания, но при этом нуждаются в помощи, в том числе медицинской.

По словам Захаровой, она лично наблюдала, как украинские дипломаты на международных мероприятиях разговаривали между собой по-русски, а при ее приближении замолкали. Языковую политику Киева она назвала проявлением неонацизма.

«Это настоящее оскотинивание. Это и есть нацизм. Вот он такой. Он не только со свастиками и песьими головами на шевронах. Он вот так проявляется в быту», — заявила Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.

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