Захарова рассказала о саммите «Россия — Африка» в Москве

Третий саммит «Россия — Африка» объединяет не только лидеров государств, но и представителей разных сфер экономики, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Саммит проходит в Москве 28–29 октября. Захарова отметила широкий круг участников: главы государств и правительств, министры, руководители крупных компаний, представители финансового сектора, промышленности и других отраслей.

По словам дипломата, западные представители пытались отговорить африканских делегатов и журналистов от поездки в Россию. Некоторым журналистам, как утверждает Захарова, западные дипломаты предлагали вместо форума отправиться в пресс-тур на Тайвань. Попытки изолировать Россию она назвала провалившимися.

Захарова заявила, что участники из африканских стран преодолели страх перед шантажом и отказались от обещанных бонусов. По ее оценке, участием в форуме они отстояли независимость своих суждений, суверенитет и достоинство.

«Они отстояли образ человека», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik.

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