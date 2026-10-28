Руководство больницы и Талдомского округа встретилось с жителями Запрудни

Жители Запрудни 27 октября обсудили доступность медицинской помощи с руководством Талдомского округа и Дубненской больницы в ДК «Прогресс», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Во встрече участвовали временно исполняющая полномочия главы Талдомского округа Евгения Юрина, главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов, его профильные заместители и заведующие.

Руководитель Запрудненского подразделения Екатерина Беляева рассказала о работе врачей-специалистов, записи на прием, профилактических программах и диспансеризации. Также она осветила вопросы лечения в стационарных отделениях: офтальмологическом, гериатрическом, инфекционном, реабилитационном и других.

Жители подняли вопросы обеспечения льготными лекарствами, работы и расположения процедурных кабинетов в поликлинике, наличия врачей-специалистов по ключевым направлениям. Они также отметили нехватку времени на приеме, которая влияет на полноту осмотра и качество помощи. Участники встречи поблагодарили лечащих врачей и весь медицинский персонал за оказанную помощь.

«В первую очередь благодарен жителям, что пришли на встречу и честно озвучили проблемы, с которыми сталкиваются при обращении в больницу. По каждому пункту назначен ответственный и установлены сроки решения», — сказал главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Для оперативного решения вопросов жители могут позвонить на горячую линию главного врача по номеру +7 (498) 602-03-59, доб. 18022, обратиться к специалистам «Службы заботы» по телефону +7 (999) 865-50-28 или оставить обращение в медчате «Талдом.Здоровье» в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.