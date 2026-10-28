В колледже «Московия» в Жуковском провели урок мужества

Выпускник колледжа «Московия» Михаил Козак 27 октября встретился со студентами Жуковского филиала на уроке мужества и рассказал о службе в армии, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Михаил Козак вернулся в Жуковский филиал Профессионального колледжа «Московия» после окончания учебы и службы в армии, чтобы поделиться опытом со студентами. Встреча прошла 27 октября в формате урока мужества.

Выпускник рассказал о военной службе в Севастополе, повседневной жизни военнослужащих, воинских званиях и особенностях службы вдали от дома. Студенты задали ему вопросы о личном опыте.

Михаил вместе с куратором группы показал фотографии времен учебы в «Московии» и службы в армии. Снимки познакомили участников встречи с профессиональным и жизненным путем выпускника.

«Мы всегда рады видеть наших выпускников. Особенно приятно, когда они возвращаются, чтобы поделиться своим опытом и поддержать нынешних студентов. Это показывает, что наша работа не проходит даром, и мы действительно воспитываем достойных граждан своей страны», — отметила педагог колледжа Наталья Дужникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.