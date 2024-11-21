Четверг стал самым дождливым 21 ноября в Москве за всю историю метеонаблюдений

Четверг стал самым дождливым 21 ноября в Москве со времени начала наблюдений на метеостанции ВДНХ, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале .

Тут, по данным метеостанции ВДНХ, выпало 12,9 мм небесной влаги — это четверть (25%) от нормы ноября.

По его словам, это самое «мокрое» достижение 21 ноября со времени производства наблюдений на метеостанции ВДНХ, с 1949 года, тут 21 ноября 1994 года выпало 12 мм.

В Москве и области в четверг объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Он будет действовать из-за штормового ветра.

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве введен с 12 часов четверга до 3 часов 22 ноября. Причина в очень сильном ветре с порывами до 25 м/с.

В Московской области предупреждение о погодной опасности действует с 12 часов четверга до 9 часов 22 ноября. Ожидается очень сильный ветер с порывами от 22 до 27 м/с.