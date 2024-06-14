Чернышенко заявил о массовой подготовке операторов дронов в России

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В России через шесть лет будет миллион операторов БПЛА

В России к 2030 году подготовят миллион операторов БПЛА, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. его слова цитирует РИА Новости .

«Для отрасли беспилотников мы подготовим более миллиона специалистов в 2030 году», — заявил Чернышенко в ходе заседания Совета по науке и образованию.

Он отметил, что обучением займутся в 42 800 школах и техникумах, 70 организаций вузах.

Ранее сообщалось о разработке российских квадрокоптеров-камикадзе «Русак» и легкого ударного крыла «Тювик».