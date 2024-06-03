Самонаводящиеся БПЛА «Русак» и «Тювик» представят на выставке HeliRussia-2024

Квадрокоптер-камикадзе «Русак» и легкое ударное крыло «Тювик» впервые представят в рамках международной выставки HeliRussia-2024, пишет ТАСС со ссылкой на КБ «Стратим».

Главной особенностью беспилотников станет система самонаведения на последнем участке полета. В конструкторском бюро отметили, что оба аппарата сегодня тестируются в зоне спецоперации на Украине. В настоящий момент происходит наладка серийного производства.

«Система самонаведения позволяет оператору задать дрону цель в удобном интерфейсе на финальном участке траектории. Далее дрон переходит в полностью автоматический режим и поражает цель без участия рук оператора. Наши аппараты стоят лишь немногим дороже, чем обычные дроны, но эффективность поражения растет кратно», — указали в КБ «Стратим».

Также отмечается, что ВСУ не имеют подобных аппаратов в своем арсенале. Новые БПЛА не подвержены влиянию средств РЭБ благодаря системе самонаведения. Она позволяет передавать управление на борт дрона. Тогда ему будет без разницы, какая РЭБ у противника.

Система вместе с этим позволяет эффективно поражать цель вне зависимости от рельефа местности. Когда дрон начинает снижаться, он уходит из прямой видимости и часто теряет связь. Благодаря самонаведению оператор быстрее завершает миссию, свертывается и отходит от места старта, что повышает его шансы на выживание.