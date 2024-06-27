Чемезов возглавил фонд развития Сергиева Посада

сегодня в 10:35

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав и устав фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада. Его главой станет гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает «Царьград» со ссылкой на портал правовой информации.

Судя по распоряжению, в состав фонда Сергиева Посада вошли 25 представителей ведомств и организаций. Среди них — сотрудники министерства строительства и ЖКХ, Минкультуры и Минпросвещения России.

Цель фонда — спонсирование и проведение работ по постройке и реконструкции инфраструктуры Сергиева Посада. Заявлена необходимость сохранения Свято-Троицкой лавры.

Накануне с прихожанами Свято-Троицкой Сергиевой лавры встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона также отмечал, что возвращение иконы «Троица» Андрея Рублева на историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру — крупное событие для всех православных.

«Особенно сейчас, когда единство имеет большое значение для всей нашей страны», — подчеркивал Воробьев.

Вместе с тем губернатор обращал внимание, что президент РФ Владимир Путин выступал за поддержку развития Сергиева Посада как национального духовного центра.