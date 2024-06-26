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Воробьев: возвращение «Троицы» в лавру — большое событие для православных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал большим событием для всех православных возвращение иконы «Троица» Андрея Рублева на историческое место — в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.

Глава региона выразил слова благодарности за содействие президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

«Ее возвращение — большое событие для всех православных. Особенно сейчас, когда единство имеет большое значение для всей нашей страны», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор напомнил, что Путин выступил с поддержкой развития Сергиева Посада в качестве национального духовного центра.

«Создание Фонда по сохранению, развитию и воссозданию исторического облика города — стимул к тем переменам, которые ждут жители, священнослужители, верующие и туристы», — добавил Воробьев.

По его словам, сейчас важное выстроить прочный фундамент для будущих изменений.

«Для этого мы подготовили 12 первоочередных мероприятий для развития коммунальной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реставрации объектов культурного наследия», — уточнил губернатор.

В среду Президент России Владимир Путин приехал в подмосковную Троице-Сергиеву лавру. Он посетил Троицкий собор, где находятся мощи основателя монастыря Сергия Радонежского и икона «Троица». Также глава государства ознакомился с проектом развития Сергиева Посада.