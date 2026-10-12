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Человек-паук в городе? Мужчина в трусах спустился по балконам многоэтажки в Москве

Общество
0:26

Москвичи сняли неизвестного мужчину, который спускался по балконам многоэтажки в один трусах, сообщает «Новости Москвы».

В момент экстремального спуска на улице еще шел дождь.

В комментариях неизвестного тут же окрестили Спайдерменом. Также люди жалели, что видео не показывает, куда же делся мужчина: он слез до конца или прошел в квартиру соседей.

Ранее обезьяну заметили на балконе многоэтажки в Петербурге.

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