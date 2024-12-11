Челябинская «косметолог» «утюжит» себе лицо

«Косметолог» из Челябинска советует утюжить лицо и раскатывать морщины с помощью скалки. 58-летнего «специалиста» зовут Шалала, и она говорит, что ее услуги эффективнее ботокса и филлеров, сообщает SHOT .

Женщина заявляет, что работает косметологом-эстетистом на протяжении 17 лет. В соцсети Instagram* у нее около 500 тыс. подписчиков. Там женщина публикует короткие ролики и дает неординарные советы.

В своих видео косметолог советует использовать для поддержания красоты разные подручные вещи. Среди них скалка, утюг, пылесос и расчески для волос за 30 тыс. рублей. Пришедшим к женщине на занятия она обещает подтянутую, гладкую кожу.

За консультацию Шалала берет 5 тыс. рублей. Правда, во время лечения использует традиционные методы — маски, массажи и пилинги. К экстремальным инструментам, о которых рассказывает в видео, не прибегает.

Ранее сообщалось, что девушки специально становятся лопоухими из-за нового тренда в Китае. Они обращаются за помощью к косметологам.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.