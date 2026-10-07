«Чехольчик на член»: женщины обвинили мастера по макияжу в оскорблениях

Мастер перманентного макияжа из России в своем блоге оскорбляет женщин, называя их «чехольчиками на член», хотя работает именно с ними, сообщает «112» .

В чатах мужчина пишет, что женщина, у которой было много партнеров, — это «чехольчик на член», который «нужно менять регулярно». Многоопытных женщин он называет «б********» и «порванными». Он считает, что такие дамы годятся только «как дырка».

Сам мастер заявляет, что у него были сотни девушек, а возможно даже больше тысячи, потому что для мужчины — это гордость и опыт.

Он ведет блог, в котором подробно делится с подписчиками собственными взглядами на отношения. Мужчина питает симпатию к «древнейшей профессии». Он считает, что «монетизация в вагину» — норма, заложенная природой. А не согласных с ним представителей сильного пола он называет «баборабами».

Женщины обеспокоены таким поведением блогера. Они хотят его отменить, ведь девушки доверяют ему лицо и платят деньги. Однако мастер заверяет, что обслуживает только «правильных» девушек.

При этом у мужчины есть сын и дочь.

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