Часы с «Титаника» выставлены на аукцион

Женские часы с «Титаника» продадут за 50 тысяч фунтов стерлингов

Позолоченные карманные часы, найденные среди вещей погибшего пассажира «Титаника», выставлены на аукцион за 50 тысяч фунтов, пишет «КП» .

Артефакт принадлежал 27-летнему датчанину Хансу Кристенсену Гиварду, который вместе с двумя друзьями направлялся в Америку, но погиб в катастрофе.

Часы, остановившиеся в момент крушения, стали символом трагедии. Следы морской коррозии и застывший механизм сохранили мгновение, когда «Титаник» исчез в водах Атлантики. В 2012 году этот экспонат стал центральным на выставке в Копенгагене, организованной ведущим специалистом по скандинавским пассажирам лайнера Клаасом Гораном Веттерхольмом.

История Гиварда и его личных вещей, включая часы, сберегательную книжку и компас, вдохновила на создание книги «Титаник — датские истории». Уникальный артефакт теперь может стать самым дорогим лотом, связанным с датскими пассажирами легендарного лайнера.

Ранее был обнародован снимок обломков батискафа «Титан», затонувшего летом 2023 года в Атлантическом океане.