Опубликовано подводное фото обломков затонувшего батискафа «Титан»

сегодня в 14:59

Опубликован подводный симок обломков батискафа «Титан», затонувшего летом 2023 года в Атлантическом океане. Он сделан исследовательской компанией Pelagic Research Services, сообщает РБК .

Фотография включена в отчет о трагедии, подготовленный службой Береговой охраны США и министерством внутренней безопасности страны. Из него следует, что хвостовой конус «Титана» удалось найти с использованием дистанционно управляемого аппарата.

Крушение батискафа в Атлантике произошло во время экспедиции к обломкам легендарного лайнера «Титаник». На борту находились пятеро: директор компании-владельца «Титана» OceanGate Стоктон Раш, пилот аппарата Поль-Анри Наржоле, миллиардер из Британии Хэмиш Хардинг, бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Никто не выжил.

Обломки «Титана» и фрагменты тел были подняты на поверхность осенью.