Часть россиян получит две пенсии в декабре

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, получат в конце декабря проиндексированную на 7,6% пенсию за январь, сообщает РИА Новости .

По его словам, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Он отметил, что при формировании бюджета был заложен индекс 7,6%, соответственно, он и будет использован для индексаций.

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

После индексации пенсии неработающим гражданам минимальный размер фиксированной пенсии составит 9,5 тысячи рублей, отметила она. Но здесь есть один подводный камень, предупреждает эксперт. Дело в том, что принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2026–2027 годы и последующий плановый период немного отличается от планов, анонсированных правительством ранее.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.