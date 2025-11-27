Эксперт предупредила о нюансе при индексации пенсии в 2026 году

Эксперт Митина: двухэтапная индексация пенсии в 2026 году может не состояться

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

После индексации пенсии неработающим гражданам минимальный размер фиксированной пенсии составит 9,5 тысячи рублей, отметила она. Но здесь есть один подводный камень, предупреждает эксперт. Дело в том, что принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2026–2027 годы и последующий плановый период немного отличается от планов, анонсированных правительством ранее.

«Изначально правительство обещало двухэтапную индексацию, двойную: одна должна была пройти 1 февраля, а вторая — 1 апреля, когда уже посчитают итоговую инфляцию за прошлый год. Но в процессе рассмотрения и принятия бюджета Госдумой, двухэтапная индексация „усохла“ до однократной. То есть индексация будет всего одна», — объясняет Митина.

Если итоговая инфляция сильно отклонится от плановой, то правительство обещает проиндексировать пенсии еще раз в течение 2026 года, добавляет представитель профсоюзов.

