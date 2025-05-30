Бизнес вернул деньги после иска по оборонительным сооружениям под Белгородом
В Белгородской области подрядчики оборонительных линий вернули деньги
Часть подрядчиков вернула бюджетные средства после претензий по оборонительным сооружениям в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ряд компаний-подрядчиков, участвовавших в строительстве оборонительных сооружений, добровольно вернули деньги в бюджет после предъявления претензий и обращений в суд. В связи с этим Управление капитального строительства отозвало иски к этим предприятиям.
«Надеемся, что их примеру последуют и другие организации», — отметил глава региона.
Ранее дополнительные проверки строительства оборонительных сооружений выявили нарушения на сумму 109 млн рублей, которые уже возвращены в федеральный бюджет.
Среди нарушений — завышение объемов работ подрядными организациями. В суд поданы иски к семи компаниям