Бизнес вернул деньги после иска по оборонительным сооружениям под Белгородом

Часть подрядчиков вернула бюджетные средства после претензий по оборонительным сооружениям в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ряд компаний-подрядчиков, участвовавших в строительстве оборонительных сооружений, добровольно вернули деньги в бюджет после предъявления претензий и обращений в суд. В связи с этим Управление капитального строительства отозвало иски к этим предприятиям.

«Надеемся, что их примеру последуют и другие организации», — отметил глава региона.

Ранее дополнительные проверки строительства оборонительных сооружений выявили нарушения на сумму 109 млн рублей, которые уже возвращены в федеральный бюджет.

Среди нарушений — завышение объемов работ подрядными организациями. В суд поданы иски к семи компаниям