Часть пенсионеров в РФ не получит никаких выплат в этом месяце

Некоторым пенсионерам в стране не выплатят положенную пенсию в январе, так как они получили сразу две в декабре. Этот порядок связан с тем, что нерабочие дни в новогодние праздники длятся свыше недели, сообщает сайт МК.ru .

В декабре досрочно пенсию выдали большей части пожилых россиян. Многие задумались над тем, как растянуть деньги до следующей выплаты, которая планируется только в феврале.

«Данная ситуация неприятная психологически, но с точки зрения денег пенсионеры ничего не теряют», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он уточнил, что выплата в декабре с учетом январской пенсии — те же самые деньги, просто получены раньше. Главная задача — растянуть эти средства на более длинный период.

В первую очередь пенсионерам советуют мысленно разделить полученную сумму на два месяца и ориентироваться не на размер выплаты, а на привычный месячный бюджет. При этом главные риски — праздничные траты. Важно ограничить расходы на подарки и застолья, не набрать долги и дорогие кредиты или рассрочки.

Во-вторых, нужно не забыть про обязательные платежи — коммунальные услуги, связь, лекарства. Их лучше оплатить заранее.

Как считает профессор Финуниверситета Александр Сафонов, чтобы прожить до февральских выплат с полученной в декабре пенсией и сэкономить, пенсионерам следует воспользоваться некоторыми советами: планировать бюджет, экономить на продуктах, использовать льготы, искать дополнительный доход (при этом важно понимать, что микрозаймы и кредиты «до пенсии» —самый рискованный путь), обратиться за помощью.

