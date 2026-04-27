Chanel представила шахматы за 4 млн долларов на выставке в Женеве

Люксовый бренд Chanel представил шахматный набор Coco Game на выставке Watches & Wonders 2026 в Женеве. Оценочная стоимость составляет около 4 млн долларов, сообщает газета «Ведомости» .

Идея принадлежит директору студии создания часов Chanel Арно Шастенгу. Он приступил к разработке эскизов около 3 лет назад и возглавил проект, объединив шахматы с темой времени — ключевой для часов и одновременно метафорой истории дома. Комплект был создан его командой в Швейцарии.

Все 32 фигуры читаются как маленький набор символов Chanel. Особенно впечатляют две королевы, воплощающие образ Габриэль Коко Шанель. Они выполнены из белого золота и инкрустированы бриллиантами: белая содержит 842 камня, а черная — 193. В их основании скрыты часы.

После игры фигуры можно носить как подвеску на цепочке из белого золота, бриллиантов и оникса. Король представлен в виде льва — символа дома. Ладья ассоциируется с колонной Вандом — памятником побед Наполеона. Слон превращен в бюст-манекен, а конь — в скульптурную лошадь.

Шахматная доска изготовлена из обсидиана. Клетки сделаны из черно-белой керамики, а по краям идет ряд бриллиантов. В наборе их более 9 тыс.

Набор, который является настоящим ювелирным арт-объектом, был продан еще до официального закрытия выставки. Его приобрел британский коллекционер.

Ранее стало известно, что модный дом Chanel, приостановивший деятельность в РФ, оформил в Роспатенте регистрацию двух товарных знаков. Речь идет о модели сумок и культовом логотипе в виде двух переплетенных букв «C».

