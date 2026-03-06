сегодня в 06:44

Chanel после ухода с российского рынка зарегистрировал два товарных знака

Люксовый бренд Chanel, приостановивший деятельность в РФ, оформил в Роспатенте регистрацию двух товарных знаков. Речь идет о модели сумок и культовом логотипе в виде двух переплетенных букв C, сообщает ТАСС .

Заявки на регистрацию поступили из Швейцарии от компании «Шанель САРЛ» — официального правообладателя бренда.

Первую подали в декабре 2024-го, вторую — в феврале 2025 года. Однако зарегистрированы они оказались только в феврале 2026 года.

Согласно базе Роспатента, знаки зарегистрированы по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг №18, 34, 35. В список входят кожаные сумки, косметика, парфюмерия, дезодоранты, одеколоны, а также услуги розничной и оптовой торговли, салонов красоты и косметологов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.