"Чанъэ-6" стартовал с невидимой части Луны
Китайский зонд возвращается с грунтом обратной стороны спутника Земли
Китайский зонд "Чанъэ-6" возвращается домой с уникальным грунтом с обратной стороны спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
"Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — передает агентство со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.
Это может быть первой пробой грунта с обратной стороны естественного спутника Земли, доставленной на Землю, уточняется в материале.
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