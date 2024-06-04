"Чанъэ-6" стартовал с невидимой части Луны

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Китайский зонд "Чанъэ-6" возвращается домой с уникальным грунтом с обратной стороны спутника Земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Взлетный модуль "Чанъэ-6" вышел на заданную орбиту вокруг Луны", — передает агентство со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Это может быть первой пробой грунта с обратной стороны естественного спутника Земли, доставленной на Землю, уточняется в материале.

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