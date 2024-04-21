Ученые обнаружили кислород на Венере

Спутник «Венера-Экспресс» зафиксировал, что из атмосферы второй от Солнца планеты вылетают атомы водорода и кислорода. Существует вероятность, что это расщепленные молекулы воды, сообщает Life.ru .

Ученые предположили, что когда-то Венера была полноводной планетой, однако всю воду унесло в космос. Чтобы в этом разобраться, специалисты изучают верхние слои атмосферы, принимающие на себя удар бомбардировки солнечным ветром или летящими от звезды заряженными частицами. Эти частицы превращают полноценные нейтральные атомы в ионы. Таким образом, самый верхний слой атмосферы получил название ионосфера. Выбитые электроны создают магнитное поле в верхних слоях атмосферы Венеры. При этом ядро не создает магнитное поле и не защищает планету от радиации.

В 2021 году через магнитное поле Венеры пролетел зонд BepiColombo, который направлялся к Меркурию, однако успел сделать важные наблюдения. Он находился в зоне «принудительной» магнитосферы около 1,5 часа и измерял, сколько и какие именно там заряженные частицы.

Выяснилось, что там большое количество ионов кислорода и углерода. При этом они положительные или с «лишними» электронами. Ученые изучили движение ионов и сделали выводы, что своими «лишними» электронами они обзавелись не на месте их нынешнего пребывания, а явились туда уже в этом виде.

В данный момент ученые выясняют, как тяжелые частицы выбросило из плотной венерианской атмосферы в такую даль. Самое близкое расстояние до Венеры, на котором был BepiColombo во время пролета, составило 552 км.