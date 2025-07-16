Андрей Воробьев: 71 школу откроют в Подмосковье к 1 сентября

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к 1 сентября откроется 71 школа. В 20 зданиях ремонт уже завершили, остальные сдадут в эксплуатацию до начала августа.

«Появится более 10,3 тыс. новых мест, еще 30,6 тыс. школьников будут учиться в комфортных условиях», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Всего откроется 14 новых школ и 57 — после капремонта.

Среди новых образовательных учреждений: воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1100 мест и детским садом на 100 мест в Дзержинском; на 1100 мест в Звенигороде; на 1350 мест в пос. Развилка в Ленинском округе; на 1100 мест в мкр. Сухарево в Мытищах; на 1100 в мкр. Климовск в Подольске; на 825 мест в Зарайске; на 550 мест в мкр. Барыбино в Домодедове; на 550 мест в квартале «Надежда» в Ступине.

Откроются такие пристройки, как: на 550 мест, которая станет частью центра образования №5 им. Максима Сураева в Богородском округе; на 400 мест к школе №1 в Королеве; на 300 мест к гимназии №13 в Долгопрудном; на 200 мест к школе №3 в Чехове; на 200 мест к школе №29 в Подольске.

После капремонта откроют свои двери такие школы, как: гимназия им. Подольских курсантов в мкр. Климовск в Подольске; лицей №14, школы №21 и №24 в Щелково; школа №13 в Электростали; Алабинская и Васильчиновская школы в Наро-Фоминске; центры образования №23, 29 и 30 в Богородском округе; школа №14 в Коломне; школа в ЗАТО Восход.

Кроме того, в регионе реализуется проект «Моя школа — моя история». Согласно ему в учебных заведениях расписываются стены. Появляющиеся там изображения отражают культуру, историю и традиции городов Подмосковья.

В этом году стены расписали в пяти школах: в Подольске, Химках, Коломне, Клину и Одинцове. В следующем году в проект включат еще 18 школ.